Почему женщины отказываются от секса
Группа американских ученых из Центра медицинских исследований Портленда решила выяснить, почему климакс отрицательно сказывается на сексуальной активности женщин. Снижение интереса к половой жизни подтвердилось и в исследовании.
Так, на момент проведения опроса с участием 1500 женщин старше 55 лет почти у половины участниц не было интимных контактов в течение полугода. Оказалось, что 50% опрошенных отказались от секса после наступления климакса из-за неприятных или болевых ощущений во время полового акта, сообщает Medical News Today.
47% дам признались, что виной всему их партнер, который не хочет или физически не способен к интимной близости. Около 25% опрошенных участниц заявили, что виной всему сухость влагалища и связанные с этим неприятные ощущения во время секса. 7% женщин признались, что смущаются вступать в половую близость из-за риска непроизвольного мочеиспускания.
Ранее американские ученые выяснили, что интенсивные занятия спортом значительно снижают сексуальное желание у женщин. Из-за постоянных тренировок у представительниц прекрасного пола нарушается работа гипофиза. В результате организм не вырабатывает достаточного количества гормонов, отвечающих за уровень женского либидо.
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