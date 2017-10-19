Почему женщины отказываются от секса

Американские ученые выяснили, почему с наступлением менопаузы многие женщины отказываются от интимной близости. Свои выводы они сделали на основе опроса 1500 респонденток старше 55 лет.

Группа американских ученых из Центра медицинских исследований Портленда решила выяснить, почему климакс отрицательно сказывается на сексуальной активности женщин. Снижение интереса к половой жизни подтвердилось и в исследовании.

Так, на момент проведения опроса с участием 1500 женщин старше 55 лет почти у половины участниц не было интимных контактов в течение полугода. Оказалось, что 50% опрошенных отказались от секса после наступления климакса из-за неприятных или болевых ощущений во время полового акта, сообщает Medical News Today.

47% дам признались, что виной всему их партнер, который не хочет или физически не способен к интимной близости. Около 25% опрошенных участниц заявили, что виной всему сухость влагалища и связанные с этим неприятные ощущения во время секса. 7% женщин признались, что смущаются вступать в половую близость из-за риска непроизвольного мочеиспускания.

Ранее американские ученые выяснили, что интенсивные занятия спортом значительно снижают сексуальное желание у женщин. Из-за постоянных тренировок у представительниц прекрасного пола нарушается работа гипофиза. В результате организм не вырабатывает достаточного количества гормонов, отвечающих за уровень женского либидо.