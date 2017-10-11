Почему люди доживают до старости

Многие виды живых существ умирают после того, как утрачивают способность к размножению. Британские ученые выяснили, почему люди стали исключением и способны жить дольше 50 лет.

Специалисты из Эдинбургского университета предположили, что есть определенные механизмы, способствующие тому, что люди доживают до самой старости, а не умирают с наступлением климакса. С биологической точки зрения, в существовании живого организма нет смысла, если он уже не способен к воспроизведению потомства. И большинство существ, в отличие от людей, живут, пока функционирует их репродуктивная система.

Чтобы прояснить эту загадку человеческой природы, ученые проанализировали данные о 1,7 миллиона жителей американского штата Юта, родившихся до 1950 года, а также их потомков. Результаты этой работы были описаны на сайте Phys.org.

Оказалось, что долголетие мужчин имеет генетическую основу. В структуре их ДНК есть гены, поддерживающие молодость. При этом у женщин гены такого рода обнаружены не были. Авторы работы намерены продолжить исследования и выяснить, какова природа долголетия представительниц слабого пола.

Ранее канадские ученые установили: чтобы прожить дольше, достаточно ежедневно заниматься физической активностью в течение полутора часов. При этом не обязательно истязать себя на тренажерах или в бассейне. Достаточно просто много ходить или заниматься домашними делами.