Почему люди доживают до старости
Специалисты из Эдинбургского университета предположили, что есть определенные механизмы, способствующие тому, что люди доживают до самой старости, а не умирают с наступлением климакса. С биологической точки зрения, в существовании живого организма нет смысла, если он уже не способен к воспроизведению потомства. И большинство существ, в отличие от людей, живут, пока функционирует их репродуктивная система.
Чтобы прояснить эту загадку человеческой природы, ученые проанализировали данные о 1,7 миллиона жителей американского штата Юта, родившихся до 1950 года, а также их потомков. Результаты этой работы были описаны на сайте Phys.org.
Оказалось, что долголетие мужчин имеет генетическую основу. В структуре их ДНК есть гены, поддерживающие молодость. При этом у женщин гены такого рода обнаружены не были. Авторы работы намерены продолжить исследования и выяснить, какова природа долголетия представительниц слабого пола.
Ранее канадские ученые установили: чтобы прожить дольше, достаточно ежедневно заниматься физической активностью в течение полутора часов. При этом не обязательно истязать себя на тренажерах или в бассейне. Достаточно просто много ходить или заниматься домашними делами.
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