Водные процедуры приводят к скорой старости

Британский дизайнер, обладательница неформального титула королевы панка 76-летняя Вивьен Вествуд рассказала, что моется раз в неделю. Кутюрье уверена, что в этом и есть секрет ее молодости.

Дизайнера моды, эколог, королева панка Вивьен Вествуд поделилась рецептом вечной молодости. Это не так сложно, как можно вообразить, рассказала она изданию The Guardian. Достаточно реже мыться.



Королева, которой, кстати, уже 76 лет, считает: чтобы сохранить молодость, достаточно купаться только раз в неделю. Такую рекомендацию Вествуд дала в ответ на комплимент журналистов по поводу ее сохранившейся юношеской внешности. Ее муж Андреас Кронталер добавил к словам жены: "Нельзя слишком много мыться. Она принимает ванну каждую неделю. Вот почему она выглядит такой сияющей... Я моюсь раз в месяц", – уточнил Кронталер.

Нанести вред здоровью может не только гигиена, но и парфюмерия, сообщали ранее Dni.Ru. Так, у каждого третьего парфюмерия вызывает головные боли, астму и сыпь из-за чувствительности к ароматам, а эфирные масла могут быть токсичны и поражать печень. Каждая четвертая женщина, страдающая мигренью, винит в недуге духи.Результаты исследования, проведенного учеными из Федерального университета Пернамбуку в Бразилии, свидетельствуют, что около 70 процентов пациентов с мигренью начинают жаловаться на головную боль после 25 минут воздействия летучими веществами. При этом духи, туалетная вода и дезодоранты вызывали ухудшение самочувствия в 75 процентах случаев.