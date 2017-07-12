Жириновский рассказал о вреде прокладок и шершавых пяток
По мнению Жириновского, материалов на эту тему слишком много. Также он выступает и против рекламы средств для мужской потенции.
"Нам рассказывают про прокладки, шершавые пятки. Это не нужно делать, это вредно воздействует", – цитирует политика агентство городских новостей "Москва". По словам Жириновского, он и представители его фракции в парламенте уже обсуждали тему сокращения рекламы возбуждающих таблеток.
Отметим, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Минздрав запретить рекламу грудных имплантатов. Он сравнил их установку с членовредительством. По его словам, пропаганда таких услуг аморальна и не соответствует оздоровлению нации.
Напомним, на днях Владимир Жириновский предложил закрыть Мосгидромет в связи с тем, что он промок до нитки под дождем 4 июля. Лидер ЛДПР заявил, что синоптиков необходимо уволить и разогнать, потому что они не справляются со своими обязанностями по предупреждению граждан об изменении погоды.
В свою очередь, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова ответила на критику политика. Она заявила о невозможности "предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека".
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