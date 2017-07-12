Жириновский рассказал о вреде прокладок и шершавых пяток

Депутат Госдумы Владимир Жириновский высказался за сокращение объема рекламы средств женской гигиены. Он считает, что такая информация оказывает на мужчин негативное воздействие.

По мнению Жириновского, материалов на эту тему слишком много. Также он выступает и против рекламы средств для мужской потенции.

"Нам рассказывают про прокладки, шершавые пятки. Это не нужно делать, это вредно воздействует", – цитирует политика агентство городских новостей "Москва". По словам Жириновского, он и представители его фракции в парламенте уже обсуждали тему сокращения рекламы возбуждающих таблеток.

Отметим, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Минздрав запретить рекламу грудных имплантатов. Он сравнил их установку с членовредительством. По его словам, пропаганда таких услуг аморальна и не соответствует оздоровлению нации.

Напомним, на днях Владимир Жириновский предложил закрыть Мосгидромет в связи с тем, что он промок до нитки под дождем 4 июля. Лидер ЛДПР заявил, что синоптиков необходимо уволить и разогнать, потому что они не справляются со своими обязанностями по предупреждению граждан об изменении погоды.

В свою очередь, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова ответила на критику политика. Она заявила о невозможности "предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека".