Ученые изобрели многоразовую туалетную бумагу

В Казахстане ученые и инженеры изобрели многоразовую туалетную бумагу. Создатели новинки считают, что она позволит сэкономить семейный бюджет и уберечь деревья от уничтожения.

О новой гигиенической новинке сообщили в пресс-службе Союза мусульман Казахстана (СМК). Туалетная бумага нового поколения создана из специального материала, который может использоваться бесконечно много раз, передает Nur.kz.

"Для этого достаточно поместить бумагу в обычную стиральную машинку, и через пару минут она станет как новая", – говорится в сообщении. Известно, что средство гигиены создано с использованием композитных материалов и нанотехнологий.

Впрочем, как именно выглядит и называется этот материал, неизвестно. Ученые считают, что многоразовая туалетная бумага – настоящая революция в мире экологии. Она позволит не только значительно сэкономить семейный бюджет, но и убережет от уничтожения огромное количество деревьев.

"Кроме того, совместно с коллегами из Кот-Д'Ивуара был выведен особый сорт кустарника, листья которого могут стать успешной альтернативой туалетной бумаге. В знак уважения к африканской стране растению решили дать совместное афро-казахское название "Кот-Сұрткiш", – сообщили в пресс-службе СМК.

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