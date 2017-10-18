Искусственный интеллект научат бороться с раком
Врачи-онкологи, члены американского радиологического общества и исследователи, выступающие за повышение качества диагностики онкозаболеваний, считают, что искусственный интеллект позволит значительно сократить риск ненужных операций у пациентов с раком.
Специалисты отмечают, что многих хирургических вмешательств можно избежать при правильной и своевременной диагностике, избавляя пациента от последствий тяжелой операции, сообщает EurekAlert. Так, ученые из Массачусетского технологического института совместно с медиками разработали специальное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.
Технология позволяет диагностировать и установить стадию заболевания пациента практически с абсолютной точностью. Помимо этого, машинное обучение позволило рекомендовать 10% больных курс лекарственных препаратов, избавляющих человека от необходимости ложиться на ненужную операцию.
Ученые считают, что у технологии отличные перспективы. По подсчетам врачей, точность обработки анализов пациентов в ближайшем будущем позволит на треть снизить количество операций, связанных с женской онкологией.
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