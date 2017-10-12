Найдено лекарство от самого опасного вида рака

Российские ученые обнаружили, что экстракт глубоководной змеехвостки может быть эффективен в борьбе с одним из самых смертоносных видов рака. Исследование показало, что выделенное вещество способно остановить деление клеток опухоли.

Группа ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) провела эксперимент с участием глубоководной змеехвостки. Животное было выловлено во время экспедиции в Охотском море в 2015 году на глубине около трех тысяч метров.

Оказалось, что экстракт змеехвостки способен эффективно бороться с самым коварным видом рака – с раком молочной железы. Как объяснили ученые, экстракт останавливает патологические мутации в клетках опухоли, которые провоцируют их неконтролируемый рост.

Специалисты изучали самый смертоносный подтип рака молочной железы (трижды отрицательный фенотип) и обнаружили причину бесконтрольного деления опухолевых клеток. В биохимическом пути передачи информации внутрь клетки они обнаружили особые мутации.

Оказалось, что спиртовой экстракт змеехвостки Ophiura irrorata способен с вероятностью 100% "выключать" эти изменения и останавливать рост опухоли. При этом полученное вещество не токсично, то есть не оказывает негативного влияния на клетки.

Российский исследователь из Физико-математического института разработал специальный метод, который позволяет определить онкостатус пациента с помощью теории вероятности. Благодаря этому можно своевременно принять эффективные профилактические меры.