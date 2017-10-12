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Здоровье

Найдено лекарство от самого опасного вида рака

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Российские ученые обнаружили, что экстракт глубоководной змеехвостки может быть эффективен в борьбе с одним из самых смертоносных видов рака. Исследование показало, что выделенное вещество способно остановить деление клеток опухоли.
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Группа ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) провела эксперимент с участием глубоководной змеехвостки. Животное было выловлено во время экспедиции в Охотском море в 2015 году на глубине около трех тысяч метров.

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Оказалось, что экстракт змеехвостки способен эффективно бороться с самым коварным видом рака – с раком молочной железы. Как объяснили ученые, экстракт останавливает патологические мутации в клетках опухоли, которые провоцируют их неконтролируемый рост. 

Специалисты изучали самый смертоносный подтип рака молочной железы (трижды отрицательный фенотип) и обнаружили причину бесконтрольного деления опухолевых клеток. В биохимическом пути передачи информации внутрь клетки они обнаружили особые мутации. 

Оказалось, что спиртовой экстракт змеехвостки Ophiura irrorata способен с вероятностью 100% "выключать" эти изменения и останавливать рост опухоли. При этом полученное вещество не токсично, то есть не оказывает негативного влияния на клетки. 

Российский исследователь из Физико-математического института разработал специальный метод, который позволяет определить онкостатус пациента с помощью теории вероятности. Благодаря этому можно своевременно принять эффективные профилактические меры.

Автор: Рудольф Великолепный12 октября 2017, 10:16

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