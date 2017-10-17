Больные раком груди россиянки отказываются идти к врачу

80% россиянок с признаками рака груди не хотят проходить медицинский осмотр. Часть женщин боятся страшного диагноза.

Другие просто не понимают природы симптомов и не связывают возникающие проблемы с онкологией. Об этом сообщил заместитель директора по образовательной деятельности московского клинического научного центра им. Логинова Адхамжон Абдураимов.

"80% женщин, которым нужно проходить регулярное скрининговое обследование, обращаются поздно", – передает его слова радиостанция "Говорит Москва". Абдураимов отмечает, что чем позже онкологам удается поставить диагноз, тем тяжелее идет лечение и тем меньше шансов на ремиссию.

Вместе с тем, регулярные обследования могут выявить рак на первой-второй стадиях, а иногда даже на нулевой. Это значительно облегчит задачу медикам и поднимет шансы пациентки на благоприятный исход лечения. Кроме того, лекарства, которые придется принимать на этих стадиях, намного слабее вредят организму и намного дешевле, чем химиотерапия и серьезные препараты, необходимые для победы над разросшейся опухолью.

Абдураимов подчеркнул, что если женщина входит в группу риска, то регулярное наблюдение у врача необходимо начинать с 30 лет. "В случае обнаружения каких-то узловых образований, проводить маммографию. А всем женщинам, у которых нет признаков заболеваний молочной железы и нет факторов риска, в возрасте 39 лет надо обязательно сделать базисные снимки, то есть первую маммографию", – заявил эксперт.

Напомним, что по данным медицинской статистики, ежегодно в России регистрируют 46 тысяч новых случаев заболевания раком молочных желез. Кроме того, В структуре онкологических заболеваний женщин рак молочной железы занимает первое место с показателем в 19,3%. Количество смертей при этом диагнозе занимает третьем месте после болезней системы кровообращения и несчастных случаев, отравлений и травм.