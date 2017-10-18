Спорт делает женщин равнодушными к сексу

Ученые из Университета Северной Каролины (США) выяснили, что интенсивные занятия спортом значительно снижают сексуальное желание у женщин. Из-за постоянных тренировок у представительниц прекрасного пола нарушается работа гипофиза.

Специалисты изучили данные о физических нагрузках и сексуальной жизни женщин. Исследования показали, что наиболее спортивные дамы, которые часами потеют в спортзалах и стремятся полностью избавиться от жировых отложений, практически не испытывают половое влечение.

Дело в том, что из-за постоянных спортивных тренировок у представительниц прекрасного пола нарушается работа гипофиза (небольшая железа, расположенная в мозге – прим. ред.). В результате организм не вырабатывает достаточное количество гормонов, отвечающий за уровень женского либидо – тестостерона и эстрогена, сообщает The Sun.

Ученые подчеркнули, что в занятиях спортом должна соблюдаться умеренность. Ведь для нормального функционирования репродуктивной системы женскому организму необходимо иметь определенное количество жировой ткани.

Американские ученые определили максимальную суммарную продолжительность силовых тренировок за неделю, превышать которую белым мужчинам не рекомендуется. Однако отказываться от занятий спортом медики не советуют.

Исследователи установили, что представители сильного пола, которые тренируются более семи с половиной часов в неделю, примерно на 87% чаще остальных страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В частности, от недугов, связанных с накоплением бляшек в артериях.