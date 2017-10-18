Усердие в спорте признали вредным для здоровья

Американские ученые определили максимальную суммарную продолжительность силовых тренировок за неделю, превышать которую белым мужчинам не рекомендуется. Однако отказываться от занятий спортом медики не советуют.

Медики установили, что представители сильного пола, которые тренируются более семи с половиной часов в неделю, примерно на 87% чаще остальных страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В частности, от недугов, связанных с накоплением бляшек на артериях.

К таким выводам ученые пришли, проводя исследования с 1985 по 2011 годы. Они наблюдали за состоянием здоровья 3175 физически активных белых и черных мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, передает Daily Mail.

Участников эксперимента разделили на три группы, в зависимости от суммарной продолжительности силовых тренировок в неделю. Первая группа занималась менее 150 минут, вторая – от 150 до 450, и более 450. Выводы специалистов оказались не справедливы для чернокожих мужчин.

Ученые планируют продолжить исследования в данной сфере. Несмотря на их текущие результаты, эксперты не рекомендуют белым мужчинам прекращать занятия силовыми тренировками.

Напомним, ранее канадские специалисты назвали простой и эффективный способ продлить жизнь. Свои выводы они сделали на основе исследования, проведенного с участием 130 тысяч человек из 17 стран. Оказалось, что у испытуемых, которые более 750 минут в неделю посвящают быстрой ходьбе, риск преждевременной смерти снижается на 36%. Кроме того, ученые считают, что физическая активность предотвращает 8% смертей за каждые семь лет.