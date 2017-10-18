Усердие в спорте признали вредным для здоровья
Медики установили, что представители сильного пола, которые тренируются более семи с половиной часов в неделю, примерно на 87% чаще остальных страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В частности, от недугов, связанных с накоплением бляшек на артериях.
К таким выводам ученые пришли, проводя исследования с 1985 по 2011 годы. Они наблюдали за состоянием здоровья 3175 физически активных белых и черных мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, передает Daily Mail.
Участников эксперимента разделили на три группы, в зависимости от суммарной продолжительности силовых тренировок в неделю. Первая группа занималась менее 150 минут, вторая – от 150 до 450, и более 450. Выводы специалистов оказались не справедливы для чернокожих мужчин.
Ученые планируют продолжить исследования в данной сфере. Несмотря на их текущие результаты, эксперты не рекомендуют белым мужчинам прекращать занятия силовыми тренировками.
Напомним, ранее канадские специалисты назвали простой и эффективный способ продлить жизнь. Свои выводы они сделали на основе исследования, проведенного с участием 130 тысяч человек из 17 стран. Оказалось, что у испытуемых, которые более 750 минут в неделю посвящают быстрой ходьбе, риск преждевременной смерти снижается на 36%. Кроме того, ученые считают, что физическая активность предотвращает 8% смертей за каждые семь лет.
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