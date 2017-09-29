Москвичи смогут расспросить онколога о главном

7 октября Фонд "Вместе против рака" и Комитет общественных связей Москвы приглашают всех желающих на встречу с онкологом. Участники смогут задать лектору свои вопросы, а также получат подготовленные Фондом печатные материалы.

Доцент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова к.м.н. Руслан Абдуллаев расскажет о том, существуют ли эффективные способы профилактики онкологических заболеваний, как и где диагностируют и лечат рак, можно ли выявить рак на ранней стадии, кто в зоне особого риска, угрожает ли опасность заболеть, если болеют родственники. Встреча будет проходить в ресурсном центре Комитета общественных связей Москвы "Фортунатовский" по адресу: г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 14 (метро "Партизанская").

Начало в 14:00. Участие в мероприятии БЕСПЛАТНОЕ. Предварительная запись по телефону: +7 (495) 419-02-99 (в будние дни с 10:00 до 18:00) или по электронной почте info@protiv-raka.ru (с пометкой "Встреча с онкологом").