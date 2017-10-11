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Здоровье

В России найден способ предсказать развитие рака

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry
Российские ученые разработали новый метод диагностики, позволяющий выявить онкологию еще до наступления болезни. Эти данные позволяют своевременно принять эффективные профилактические меры.
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Российский исследователь из физико-математического института разработал специальный метод, который позволяет определить онко-статус пациента с помощью теории вероятности, передает РЕН ТВ. Дело в том, что в течение жизни в организме человека накапливаются клеточный мутации. 

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Когда их количество достигает порогового уровня, происходит изменения в структуре ДНК, которые приводят к развитию рака. При этом, у каждого вида онкологии есть свой критический уровень мутаций. 

Новый метод позволяет рассчитать вероятность того, что человек может заболеть в будущем тем или иным видом рака. Таким образом, диагностика позволяет своевременно начать профилактику рака, а не лечение, что гораздо эффективнее. Кроме того, тест усилит и эффективность химиотерапии, так как медики смогут более точечно воздействовать на нужные клетки, снижая тем самым негативные последствия от процедуры.

Ранее глава российского министерства здравоохранения Вероника Скворцова представила новый препарат для лечения онкологических заболеваний. AntiPd1 останавливает рост метастатических опухолей при разных видах онкологии. 

Как рассказала министр, разработка в настоящее время готова к третьей стадии клинических испытаний. Предыдущие показали самые лучшие результаты.  

Автор: Рудольф Великолепный11 октября 2017, 14:06

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