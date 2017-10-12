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Здоровье

Россиян начнут лечить по-новому

Фото: GLOBAL LOOK press/Philippe Lissac
В России могут появиться индивидуальные лекарства. Некоторые препараты начнут изготавливать специально для конкретного пациента – дозировка активных веществ и формула в них будут подбираться персонально.
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Производить индивидуальные лекарства будут отечественные компании. Для этого российские фармацевты изучат зарубежный опыт. Идею перехода на персонифицированный подбор медикаментов Минпромторг планирует включить в "Стратегию развития фармацевтической отрасли до 2030 года", пишет газета "Известия".

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В свою очередь в Минздраве пояснили, что индивидуальные препараты нужны в первую очередь для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Доступ к иностранным разработкам российские специалисты смогут получить до конца года.

"Развитие такого производства означает переход от массовой медицины к персональному подходу и подбору лекарств. В том числе идут исследования индивидуальных лекарств на основе клеточных технологий: производство медикаментов для конкретного человека из его отдельно взятых клеток", – пояснил председатель совета директоров ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов.

По его словам, персональные лекарства должны помочь активнее справляться со сложными заболеваниями, такими как рак. "Организм и течение его болезни уникальны", – отметил эксперт.

Пока, по его словам, экспериментальные индивидуальные препараты на основе собственных клеток человека, которые борются с опухолями, можно купить только за рубежом. Стоят они крайне дорого – порядка 500 тысяч долларов. В будущем, когда сфера персонифицированного подбора станет более массовой, цены могут значительно снизиться.

Автор: Алёна Нестерова12 октября 2017, 08:27

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