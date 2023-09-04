Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

Появилось уникальное фото Алферовой Тесты Ссора Бородиной и Собчак Игры Сонник

Топ новостей недели

Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почемуПринц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьмиВыигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми Что делать в случае затопления квартиры соседямиЧто делать в случае затопления квартиры соседями

Лента новостей

Понедельник 4 сентября

10:48В Турции погибли четыре человека из-за наводнений вследствие ливней 10:33"Я не понимала": Бузова раскрыла секрет поступления в университет 09:31Дочь пожаловалась на забвение после смерти оперной дивы Образцовой: Я была им не интересна 08:02Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему? 06:13Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака 04:10Почему нельзя заставлять учиться? 02:06Голодный енот сорвался с диеты поздней ночью – видео 00:03"Сдалась": жена Петросяна распекла сериалы с Деревянко и Янковским 22:05Идеальный рецепт Софи Лорен: баклажаны пармиджано 20:06"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение 19:03Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября 2023 года 17:45Воры вынесли из квартиры известной российской актрисы почти 3 миллиона рублей 16:50Станция Беслан: забыть нельзя вернуться 16:02Муцениеце продолжает атаковать Прилучного через суд: чего она хочет? 15:32Бородина задала оголившей грудь Собчак важный вопрос 14:58Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы 14:01"Водолаз Коновалов и его космос": книга о поиске себя, любви и счастья 13:59Почему молодая жена перед смертью Градского почти три месяца не ночевала дома 13:07Внешний вид Аллы Пугачевой без фильтров вызвал шок: фото 12:44"Сейчас там, где хотел быть": сын о смерти Глеба Панфилова 11:08Известие о смерти популярного актера оказалась ошибкой: Кто виноват? 08:02"Простите, сэр, но у вас есть лицензия?": кот притворился электриком (видео) 06:07"Могу перечитывать бесконечно": очарованная книгой Барановская выдала заветное желание 04:14Мода осени-2023: что надеть с джинсами 02:07С чего начинается балет: живое сценическое искусство 00:14"Я сама выберу то, что мне нравится": как научиться отстаивать свои границы и не бояться осуждения? 22:25Не только Гарри Поттер: 5 книг, действие которых разворачивается в магических школах 20:34"Дар пришел в виде голоса": почему народ обожает Лолиту 20:33"Ловите нашу подборку": ТОП семейного кино от звезды сериала "Воронины" 19:06"Соня мне послана Богом": ухажер внучки Ротару дал о себе знать 17:49"Обрела приятную полноту": врач оценила часть тела Загитовой 16:27"Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок 15:04"Папино воспитание": 15-летний сын Хабенского сделал неожиданное заявление 14:16Костюшкин показал свой грибок на камеру: Что скажете? 13:00Инсульт свел в могилу: актер российских сериалов умер в 40 лет 11:36Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему? 10:32"Ухожу в отключку от наркоза": видео Бони на больничной койке напугало народ 08:00Что важно знать при лечении отита у ребенка – советы врача 06:17Эксперты назвали причины дисбаланса на рынке жилья 04:31Исследование: большинство россиян положительно относятся к трудоустройству школьников 02:24Россиянам разъяснили порядок установки гаджетов на лобовое стекло авто 01:19Кабаева ненадолго сменила профессию: И вот кем она стала 00:38Южнокорейский сериал нарушил покой целого города: Что произошло? 00:37Алкоголь, содержание и штрафы: в Сеть утек райдер рэпера Гуфа 23:43Вместо школы – тяжелый труд: как живет 9-летний сын Пугачевой? 22:32"Папина дочка": счастливая Навка предъявила ребенка 21:36Слава со стаканом, а Самойлова в трусах: как звезды отметили 1 сентября 20:13Уникальное фото Алферовой-первоклассницы поразило фанатов 19:06В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику 18:13Остановилось сердце: умерла известная певица и актриса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций
2

Лучшие проекты могут внедрить на предприятиях.

Стартовал прием заявок на первый технологический конкурс инноваций "Зеленая Москва". Анкеты принимаются до 8 октября.

"Приглашаем российские стартапы, создающие решения и технологии в области защиты окружающей среды",– написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Партнерами конкурса стали крупнейшие российские компании – РЖД, РТ-инвест, МТС и другие. Они заинтересованы в решениях по возобновляемой энергии, сортировки и переработки отходов, технологиях умного города.

Собянин отметил, что лучшие проекты пройдут тестирование и могут быть внедрены на предприятиях и в городе.

Мэр Москвы напомнил, что за два года город провел 26 технологических конкурсов. Привлечено около 1,3 миллиарда рублей.

95% расходов Москвы идут на достижение целей устойчивого развития, заявил ранее градоначальник. По словам мэра, столица лидирует в 7 из 9 российских рейтингов, оценивающих устойчивое развитие и экологию.

4 сентября 2023, 12:03
Фото: М. Денисов, Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Где взять деньги на инвестиции, когда их не хватает?

Где взять деньги на инвестиции, когда их не хватает?
Финансовый советник глав семей Алексей Родин делится практичными рекомендациями. В формировании капитала главное — не большие суммы, а регулярность.

Собянин: В Сколкове построят корпуса Московского квантового кластера

Собянин: В Сколкове построят корпуса Московского квантового кластера
Работы завершатся в четвертом квартале 2024 года. Столица выделяет грант на строительство корпусов Московского квантового кластера.

Собянин: В московской промышленности работает более 700 тыс человек

Собянин: В московской промышленности работает более 700 тыс человек
На долю столицы приходится более 20% ВВП страны. Динамика развития московской экономики в два раза опережает средние региональные показатели.

Собянин: В ОЭЗ "Технополис Москва" открыли новый фармацевтический комплекс

Собянин: В ОЭЗ "Технополис Москва" открыли новый фармацевтический комплекс
Завод расположился на площадке "Алабушево". Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с зампредом правительства, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым открыли новый фармацевтический комплекс в Зеленограде.

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
В современном мире создание своего бизнеса становится все более привлекательным вариантом карьеры. Но как понять, что наступило время открыть свое дело? Для ответа на этот вопрос, давайте разберемся в шести ключевых показателях, которые указывают на готовность к этому важному шагу. В современном мире создание своего бизнеса становится все более привлекательным вариантом карьеры.

Выбор читателей

03/09ВскМаргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы 02/09Сбт"Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок 03/09Вск"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение 02/09Сбт"Соня мне послана Богом": ухажер внучки Ротару дал о себе знать 02/09СбтКостюшкин показал свой грибок на камеру: Что скажете? 02/09Сбт"Папино воспитание": 15-летний сын Хабенского сделал неожиданное заявление