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Собянин: 95% расходов Москвы идут на достижение целей устойчивого развития

Собянин: 95% расходов Москвы идут на достижение целей устойчивого развития
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Социальные расходы составляют 52% бюджета столицы.

В 2023 году в экономический рост, повышение уровня жизни людей и снижение негативного влияния на экологию будет вложено почти 3,6 триллиона рублей. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

"Задачи, связанные с достижением целей устойчивого развития, реализуются по каждой из 13 госпрограмм Москвы", – отметил градоначальник.

Мэр уточнил, что 52% бюджета составляют расходы социальной направленности. Это поддержка москвичей, развитие образования и здравоохранения. 43% идет на городскую среду и инвестиции, около 25% на транспорт.

Собянин добавил, что Москва лидирует в 7 из 9 российских рейтингов, оценивающих устойчивое развитие и экологию.

На международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге Москву признали самым эффективным регионом по реализации промышленной политики. За пять лет объемы инвестиций в столице выросли в два раза.

14 августа 2023, 11:27
Фото: Е. Самарин, Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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