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Собянин: В ОЭЗ "Технополис Москва" открыли новый фармацевтический комплекс

Собянин: В ОЭЗ "Технополис Москва" открыли новый фармацевтический комплекс
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Завод расположился на площадке "Алабушево".

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с зампредом правительства, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым открыли новый фармацевтический комплекс в Зеленограде. Завод компании "Р-Опра" находится на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".

По словам мэра, в 2018 году город заключил с компанией офсетный контракт на производство жизненно важных лекарств. В течение семи лет столица будет закупать для медучреждений препараты для лечения онкологии, астмы и аутоиммунных заболеваний.

"В первую очередь делаем то, что не производилось в России раньше. Таким образом мы снижаем зависимость от импорта и гарантируем стабильность поставок", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что в технополисе "Москва" формируется один из крупнейших в России фармацевтических кластеров. К 2027 году в ОЭЗ будет 15 предприятий по производству лекарств.

Мэр уточнил, что за шесть месяцев 2023 года выпуск лекарственных препаратов в Москве увеличился на две трети по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Собянин ранее назвал обеспечение медицинскими препаратами и вакцинами одной из приоритетных задач. Столица предоставляет предприятиям льготные кредиты, субсидии и налоговые льготы. Статус промышленного комплекса получили семь фармацевтических компаний.

21 августа 2023, 13:32
Фото: Е. Самарин, Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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