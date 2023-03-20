Объем производства лекарственных препаратов в столице вырос на 13,9% – Собянин

В прошлом году выпущено 2,3 миллиона упаковок – на 5,1% больше, чем в 2021-м.



Выпуск лекарственных препаратов в Москве в денежном выражении увеличился на 13,9% – до 33,6 миллиарда рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник назвал обеспечение медицинскими препаратами и вакцинами одной из приоритетных задач. Москва оказывает поддержку производителям лекарств, отметил мэр.

Собянин напомнил, что город предоставляет предприятиям льготные кредиты, субсидии и налоговые льготы. Статус промышленного комплекса получили семь производителей фармацевтики.

Москва заключает с инвесторами офсетные контракты. В рамках договоренностей предприятия поставляют необходимую городу продукцию.

Крупный фармацевтический кластер создается на базе технополиса "Москва". Резидентами стали девять разработчиков и производителей лекарств.

"К 2027 году планируем увеличить количество фармацевтических производств до 15", – уточнил Собянин.

По словам мэра, в городе действует 95 фармацевтических предприятий. В столице выпускают препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы.

В январе на базе технополиса "Москва" открылось фармацевтическое производство. Ежегодно предприятие будет выпускать до 1,7 миллиарда таблеток.