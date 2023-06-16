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Пятница 16 июня

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Правительство Москвы совместно с МАИ займется развитием беспилотной авиации

Правительство Москвы совместно с МАИ займется развитием беспилотной авиации
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Столица заключила соглашения с ведущими вузами и крупным бизнесом.

Правительство города вместе с Московским авиационным институтом (МАИ) будет работать над развитием беспилотных авиационных систем. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Также соглашения подписаны с НИТУ МИСсС, МГТУ имени Баумана, НИЯУ МИФИ и МГТУ "СТАНКИН". Столица и ведущие образовательные учреждения будут сотрудничать в сфере подготовки кадров для промышленности.

Вместе с вузами город будет развивать проект "Московская техническая школа". Планируется создание сети центров технологических и производственных компетенций на базе высших учебных заведений и научных организаций.

"Расширение сотрудничества с вузами поможет подготовить больше квалифицированных кадров для московской промышленности", – отметил мэр.

Подписан меморандум о сотрудничестве по развитию образовательного направления "Промышленный дизайн". Столица вместе с Минпромторгом и Министерством культуры будет реализовывать программы и мероприятия.

Москва стала лидером национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В столице действует более 3,5 тысячи промышленных предприятий.

16 июня 2023, 17:00
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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