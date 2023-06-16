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Москва стала лидером национального рейтинга состояния инвестиционного климата – Собянин

Москва стала лидером национального рейтинга состояния инвестиционного климата – Собянин
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В столице действует более 3,5 тысячи промышленных предприятий.

Рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Эксперты взяли за основу отзывы предпринимателей.

Лидером рейтинга стала Москва. Столица признана лучшим регионом по привлекательности инвестиционного климата.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столица успешно преодолевает санкционное давление и другие вызовы последних лет. В 2022 году объем вложений в экономику города приблизился к шести триллионам рублей. На Москву приходится 21% всех российских инвестиций.

"Бизнес в Москве может воспользоваться льготами на налоги, имущество и прибыль. Получает субсидии, льготное кредитование, землю в аренду без проведения торгов. В прошлом году Правительство Москвы приняло 80 мер финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что за 10 лет показатель инвестиций в основной капитал вырос в пять раз. Ежегодно в Москве открывается от 40 до 50 крупных и средних, а также несколько сотен малых производств.

Крупнейшей производственной площадкой города является технополис "Москва". Там созданы кластеры фармацевтики, электромобилестроения, фотоники и микроэлектроники.

Москва стала победителем международной инвестиционной премии Annual Investment Meeting.

16 июня 2023, 12:56
Фото: М. Денисов, Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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