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Четверг 16 марта

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Новая модель экономики России: о чем говорил Путин на РСПП

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Россия укрепляется и находит новые источники взаимодействия с партнерами.

Президент России Владимир Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что в России начинает развиваться новая модель экономики. Путин отметил активную и созидательную позицию союза, которая сейчас особенно востребована.

"Российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели", – заявил российский лидер.

Что это за модель, и чего от нее ждать россиянам, рассказала в беседе с "Дни.ру" доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета "Сильной России" Наталья Оганова.

По словам эксперта, рыночной и смешанной экономики в России сейчас по сути уже нет. При этом налоги по-прежнему образуют основной фундамент страны.

"Если рассматривать традиционные виды экономики, то у России смешанный вид. Так мы во всяком случае до последнего времени считали. И ориентир был преимущественно на продажу нефти и газа. Наши природные ресурсы определяли основной доход, собственный основной бюджет, которым жила страна. Но сегодня нефтегазовые доходы у нас падают из-за ряда обстоятельств. Это и санкции, которые регулируют нынешние отношения, особенности отношений с недружественными странами, закрытые границы приводят к тому, что мы сейчас перешли больше к командной экономике. За счет экономии тех или иных видов ресурсов и перенаправления ресурсов из одной сферы в другую экономика выходит на новый уровень развития и находит пути укрепления", – рассказала Оганова.

16 марта 2023, 17:20
Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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