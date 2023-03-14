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"Росатом" готовит ответ на санкции против организаций атомной отрасли

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Государственная корпорация "Росатом" готова к санкционному давлению и прорабатывает меры в ответ на ограничения. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, в госкорпорации понимают, что санкционное давление будет нарастать.

"Мы к этому готовы. И думаем об ответных мерах. Потому что никому не позволим получать конкурентные преимущества, используя нелегитимные, нечестные политические рычаги", – сказал гендиректор "Росатома".

Лихачев заявил, что инициаторы ограничительных мер пытаются отрезать от международного сотрудничества самые перспективные и технологичные отрасли российской экономики.

Гендиректор госкорпорации отметил, что из-за ограничений возникнут некоторые трудности. Однако на реализацию планов "Росатома" санкции не повлияют, подчеркнул Лихачев.

"Дальнейшее развитие и выход на новые рубежи продолжатся, а с ними — международные контакты и обмен информацией", – добавил он.

14 марта 2023, 14:34
Фото: Анастасия Барей/Газета "Страна Росатом"

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