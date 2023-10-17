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Собянин: В индустриальном парке "Руднево" построили новый промышленный корпус

Собянин: В индустриальном парке "Руднево" построили новый промышленный корпус
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Здание передали концерну воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства нового корпуса в индустриальном парке "Руднево" на востоке столицы. Вместе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и министром обороны Сергеем Шойгу градоначальник принял участие церемонии передачи здания концерну "Алмаз-Антей".

"По поручению Владимира Путина возвели корпус в рекордно короткие сроки — за 8,5 месяца", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Сократить сроки возведения здания позволили технологии высокоскоростного индустриального строительства. Для многих элементов корпуса использовали готовые промышленные объекты, которые собрали как конструктор.

В корпусе разместится единый производственный комплекс. В здании будут собирать и испытывать продукцию, что позволит нарастить темпы выпуска и закрыть потребности Минобороны, подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы ранее заявил, что "Руднево" станет крупнейшим промышленным технопарком России. В перспективе там создадут около 20 тысяч рабочих мест.

17 октября 2023, 17:08
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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