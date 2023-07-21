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Собянин: "Руднево" станет крупнейшим промышленным технопарком России

Собянин: "Руднево" станет крупнейшим промышленным технопарком России
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Горожане найдут качественные рабочие места рядом с домом.

На востоке Москвы продолжается строительство одной из крупнейших в России площадок для размещения высокотехнологичной промышленности. Об этом в ходе встречи с жителями округа рассказал мэр Сергей Собянин. Видео опубликовано в блоге градоначальника.

Он напомнил, что раньше на месте индустриального парка "Руднево" была свалка. Технопарк включили в систему особой экономической зоны Москвы, построили корпуса и сдали их в аренду предприятиям.

Собянин уточнил, что сегодня в технопарке работают около трех тысяч человек. В перспективе там будет создано 15-20 тысяч рабочих мест.

"Через несколько лет это будет один из крупнейших промышленных технопарков нашей страны", – подчеркнул мэр.

По его словам, в индустриальном парке занимаются развитием транспорта и беспилотных технологий. Рядом строится корпус объединенной авиационной компании "Иркут".

Собянин отметил, что в прилегающих к технопарку районах живет около миллиона человек. Они могут получить качественные рабочие места рядом с местом жительства.

Также градоначальник рассказал о благоустройстве "Руднева" до конца 2023 года. В порядок приведут 16 гектаров территории индустриального парка.

Ранее мэр сообщил о начале производства банкоматов в "Рудневе". Предприятие может выпускать до 15 тысяч устройств ежегодно с перспективой увеличения в два раза.

21 июля 2023, 11:48
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
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