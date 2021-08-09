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Экономика
В России предложили эффективную замену пенсии

В России предложили эффективную замену пенсии

Аналитик Павел Самиев назвал самую выгодную для России альтернативу пенсии.
прочитано 531 раз

Пенсионная система в России в ее современном облике к 2023 году может быть демонтирована. Однако как это сделать, пока до конца не ясно. Главная цель – сделать систему удобной для людей.

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Сначала эксперты хотели ввести так называемый индивидуальный пенсионный капитал, потом гарантированный пенсионный план. На сегодня приоритетной версией считается оформление новых индивидуальных инвестиционных счетов. Однако и эта система пока не отлажена.

Генеральный директор аналитического агентства  "БизнесДром" Павел Самиев считает, что самым лучшим вариантом замены пенсионной системы могло бы стать страхование жизни. Эксперт заявил, что в США и ЮАР такие схемы уже отлажены и прекрасно работают как основной элемент добровольной пенсионной системы.

По словам аналитика, такой механизм очень гибкий и включает в себя целый ряд сервисов. Он рассчитан не только на создание к определенному сроку пенсионных накоплений, но и на медицинское обслуживание пенсионера в течение жизни, пишет ОСН.

В России похожие схемы пенсионной системы тоже уже есть, но они пока не поставлены на поток как основной механизм. К примеру, это накопительное страхование жизни.

Аналитики всерьез задумались о реформе пенсионной системы в период эпидемии коронавируса, когда за медицинской помощью стало обращаться колоссальное количество людей.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2021, 13:15 Источник: Forbes ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Василий
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Воровать надо перестать!!! И не надо никаких экспериментов. Уже все развалили!!! Хоть пенсию оставьте в покое!!!
1

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