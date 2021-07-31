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Экономика
Росстат: пенсии в России не успевают за ростом цен на лекарства

Росстат: пенсии в России не успевают за ростом цен на лекарства

Покупательная способность российских пенсий по медикаментам и базовым товарам падает со все большей скоростью.
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Пенсии в России все быстрее теряют покупательную способность по лекарствам и базовым продуктам питания. Информация об этом содержится в докладе Росстата, которым пользуется Центробанк во время анализа процессов, связанных с инфляцией и кризисными явлениями в экономике страны.

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Согласно приведенным данным, пенсии в стране за год выросли в номинальном выражении на 5,6 процентов, но в результате ускорения инфляции соцвыплаты упали. Таким образом размер пенсий в мае 2021 года уменьшился на 0,8 процента, в апреле упал на 0,1 процента, а в марте — на 0,2 процента.

При этом продовольственные товары в июне этого года подорожали на 8,7 процента, а стоимость лекарств выросла на 7,6 процента. В пересчете на на покупательную способность выплат это дает спад в 2 процента, а значит реальный размер пенсий стал ниже на 3,1 процента.

Ранее в Росстате заявляли о снижении зарплат россиян в 2021 году. По его данным, их размер сократился на 1,7 процента в сравнении с показателями апреля. В тот период номинальная среднемесячная заработная плата в России составляла 56 614 рублей. В годовом выражении при этом по статистике за период с январь-май оплата труда в стране возросла на 3 процента.

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Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press
31 июля 2021, 16:36 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник

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