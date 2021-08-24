Ситуация с ценами на продукты остается под контролем правительства

Около месяца назад на совещании с правительством Владимир Путин подтвердил обострение ситуации с ценами на продукты. Тогда же президент объяснил, что тенденция роста связана с нестабильной мировой конъюнктурой, а также с некоторыми внутренними процессами, происходящими в нашей стране.
Сегодня в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова российского лидера о причинах подорожания продуктов и подчеркнул, что данная ситуация все еще находится под строгим контролем правительства в связи с прямым поручением Владимира Путина. Представитель Кремля добавил, что правительство постоянно занимается теми причинами, которые вызывают рост цен на самое необходимое для граждан – об этом сообщил Life. Слова пресс-секретаря должны были несколько успокоить россиян, обеспокоенных данной ситуацией.
Напомним, что лишь недавно прокуратурой было пресечено большое количество необоснованных завышений цен на еду в разных регионах России, в результате чего виновные были привлечены к административной ответственности. После этого также были проведены внеплановые проверки в различных торговых сетях.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что по подсчетам аналитиков цены на продукты и другие товары за последние семь месяцев подскочили на 6,8%.
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