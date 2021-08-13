Капуста в России подорожала в 4 раза: сотрудник продуктовой сети наглядно показал рост цен

Продовольственные товары планомерно дорожают. Как выяснилось, процесс начался задолго пандемии коронавируса.

Сотрудник одной из самых известных в России продуктовых сетей Тихон Смирнов решил узнать, как изменились цены на самые важные товары за последние четыре года. На его смартфоне чудом сохранились фотографии ценников 2017 года и он сравнил их с актуальными.

ПО ТЕМЕ Аналитики предсказали дальнейший рост цен в России в августе

Так мужчина обнаружил, что картофель подорожал с 19,9 рубля за килограмм в 2017 году до 29,9 рубля за килограмм в 2021 году. Смирнов обратил внимание, что при этом на прилавках появился маленький картофель "эконом-класса", которым раньше кормили только домашний скот.

Морковь за тот же период подорожала почти в два раза. Четыре года назад килограмм этого овоща в продуктовых сетях стоил 20,59 рубля, теперь же аналогичный объём обходится покупателям в 39,99 рубля. Однако сильнее всего подорожала капуста: ценник на неё подскочил в четыре раза выше: с 10,9 рубля в 2017-м до 39,99 рубля в 2021-м, передаёт телеканал "Царьград".

Подешевели за это время лишь бананы, которые сотрудник назвал самым продаваемым товаром. Судя по фотографиям, цены снизились с 59,99 рубля за килограмм до 53,9 рубля за килограмм. Однако Тихон Смирнов пояснил, что порой магазины продают бананы себе в убыток, чтобы поднять статистику продаж.