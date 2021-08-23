В России выросли цены на основные товары

В прошлом месяце рост цен снизился и составил 0,13%. Основной причиной этого стало снижение цен на овощи и фрукты. Больше всего росли цены в январе. В начале весны они немного снизились.
В июле некоторые категории товаров, несмотря на снижение цен в этом месяце в целом, продолжили дорожать. В частности, это молочная продукция и питьевая вода. В сравнении с 2020 годом же цены растут не столь быстро. В тот же семимесячный период в прошлом году показатель роста цен составлял 11%.
Исполнительный директор исследовательского холдинга "Ромир" и MILE Group Инна Караева высказалась о последних данных по FMCG-дефлятору. Она отметила, что под влиянием роста цен оптимизируется потребление. По словам эксперта, цена продолжает быть для россиян решающим фактором при выборе продуктов и бытовых товаров.
Ранее эксперты заявили, что снижение стоимости сезонных продуктов и сырья могут замедлить инфляцию, но лишь незначительно. Кроме того, сдерживающее влияние могут оказать и возобновление авиасообщения с Турцией и Египтом, а также стабильный курс российской валюты.
Популярные темы форума
Как разлюбить бывшего?
Санкции закончились.
Зависимость от сосудосуживающих средств
что такого в афганистане?
инопланетяне в кемерово
Как лечить нервы
жаркий поцелуй малахова
Встречаюсь с кавказцами
Хорошее средство от всех болезней
Личная дистанция