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Экономика
Путин призвал выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей

Путин призвал выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин встретится с представителями партии "Единая Россия".
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Во время беседы с членами партии "Единая Россия" Владимир Путин отметил, что раньше власти считали целесообразным повышение пенсий на тысячу рублей каждый год, однако уровень инфляции оказался выше, чем прогнозировался. И эти деньги стали ею "подъедаться", обратил внимание президент.

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Именно поэтому Путин призвал дополнительно выплатить пожилым россиянам в 2021 году по 10 тысяч рублей, причем всем категориям пенсионеров. Глава государства попросил представителей партии заняться этим вопросом, когда будет сформирована фракция в Думе нового созыва.

Ранее стало известно о том, что депутаты Госдумы намерены добиться доплаты к пенсии работающим пенсионерам-сельчанам. Сейчас, чтобы получить надбавку к пособию, необходимо окончить трудовую деятельность в сельском хозяйстве и уйти на заслуженный отдых. Парламентарии посчитали это условие абсурдным.

Напомним, "Дни.ру" также писали, что до конца сентября 2021 года льготники могут выбрать, в каком виде они хотят получать социальные выплаты. Изменить их порядок можно, обратившись в МФЦ, на сайте Пенсионного фонда России или же через официальный портал госуслуг.

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Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 августа 2021, 16:28 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость838209
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Ссууччара!Опять перед выборами начал ездить людям по ушам!Народ,он ничего никому не даст!Он всю жизнь ВРЕТ!Неужели вы еще не поняли?! А это
предвыборный финт ушами! Зашатался трон под плешивым упырем,вот он и начал обещать бросить обглоданную кость людям,только идите, голосуйте за ЕР,чтобы опять набрать большинство голосов в ГД, чтобы продолжать пить кровь народа! Славяне, ну неужели вы продадитесь за 30 серебреников?!Ведь за эту цену продался Иуда!Так неужели и мы Иуды Земли Русской?!Пора задавить этих едроссовцев,а главаря скинуть,и под суд! Голосуйте за кого хотите,но не за Единую Россию!!!
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