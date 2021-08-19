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Экономика
Льготы или деньги: что будет с социальными выплатами осенью

Льготы или деньги: что будет с социальными выплатами осенью

До конца сентября льготники могут выбрать, в каком виде они хотят получать социальные выплаты.
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Набор социальных услуг (НСУ) может предоставляться гражданам-льготникам в двух формах: в натуральном виде или в виде денежной суммы. Россияне, которым положены такие льготы, при желании могут ежегодно менять форму получения НСУ. Для этого необходимо написать заявление и направить его в ПФР. Изменить порядок социальных выплат можно, придя в МФЦ, на сайте ПФР или же через официальный портал госуслуг.

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Граждане, задумывающиеся о изменении формы получения НСУ, должны принять решение в начале осени, так как соответствующее заявление можно подать лишь до 1 октября. В Пенсионном фонде предупреждают, что подходить к этому решению нужно очень ответственно, так как в течение года изменить порядок будет уже невозможно. То есть если гражданин до 1 октября откажется от натуральной льготы в пользу денег, то в течение всего следующего года он не сможет получить бесплатную путевку, лекарства или оплату проезда.

Также, как сообщил Life, осенью будут изменены социальные выплаты для некоторых категорий пенсионеров. Россияне, достигшие возраста 80 лет, получат прибавку к страховой пенсии по старости в размере 6044,48 рубля. Эта сумма может быть еще больше, если пенсионер проживает в отдаленных регионах. Кроме того, доплату к пенсии смогут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы, а также граждане, прекратившие трудовые отношения или закрывшие ИП в мае этого года.


В ноябре пересчету подвергнутся и доплаты к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также социальные выплаты некоторым работникам сферы угольной промышленности.

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Фото: Allexander Makarov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2021, 11:09 Источник: Life ✓ Надежный источник
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Себе пусть пересчитают все льготы и выплаты, урoды
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