Состояние певицы МакSим: подробности Уход Корчевникова Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Всех своих учениц опробовал": народ в шоке от любовных связей Кобзона
"Приходит новое поколение": Лукашенко рассказал о передаче власти
Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
партнеры
Пятница
20 августа
Лента новостей
12:53
Лазарев вышел в свет с двумя сиротливыми ангелочками: Растут без матери
12:18
"Нужно брать пример": редкое видео Добронравова с сыновьями вызвало восторг
12:15
"Должна хвататься за любую возможность": вышедшую в тираж Бузову сватают за изменника
12:09
Почти 21 тысяча человек заболели ковидом в России за сутки
11:40
"Несчастный человек": политолог Стариков ответил на выпад Зеленского в сторону Путина
11:34
Поносящего молодых женщин Шаляпина прокляли: Что это чучело возомнило?
11:25
В Госдуме предложили повысить пенсии жителям села
11:18
Поезд насмерть сбил мужчину под Новосибирском
11:17
"Как мужчина в парике": избегающая конкуренции Асмус выставила сестру страшненькой
11:16
"Кто-то, действительно, волновался": Басков рассказал о пиаре на болезни МакSим
10:48
Первый раз замужем: 57-летняя Азиза наконец женила на себе молодого итальянца
10:28
Извращенец Панин сунул народу под нос свои упругие ягодицы: Долой трусы
10:14
Счастливая Седокова вывалила всю правду о мощном "писюндрике" молодого мужа
09:52
Экс-канцлер ФРГ Шредер обвинил президентов США в катастрофе в Афганистане
09:35
"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
09:11
Возбужденная Долина публично вывалила дряхлые прелести: Просроченное мясо
08:49
Зеленский пожаловался на эмоциональность Путина
08:48
Опозоренный Манукян разрыдался как ребенок после слов о Бузовой: Я сделал ей предложение
08:42
"Затейник": полуголый Цискаридзе растянул "рогатки" взмыленным красавцам
06:49
"Это просто позор": надменную Волочкову спустили с небес на землю
04:38
К чему снится покупка
02:14
Потеря ребенка и всенародный успех: Как сложилась судьба королевы эпизода Галины Стахановой
01:00
"Кровь каких младенцев она пьет?": 74-летняя Ротару потрясла феноменальным преображением
00:06
Растяжки и лишний вес: в кого превратилась после родов модель Кафельникова
23:21
"Хочешь потрогать?": Киркоров покрутил перед ошарашенным Лазаревым своим большим кожаным самолетиком
22:02
"Не сделал то, что хочу": Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
21:56
В Москве на коляску с ребенком упал стройматериал
21:43
Женатого Малахова сняли за жарким поцелуем с другой женщиной
21:32
Путин и Макрон по телефону обсудили Афганистан и Украину
21:13
В Сергиевом Посаде двух мужчин задержали по подозрению в краже пшеницы
21:01
Стало известно о состоянии госпитализированного Щербакова
20:41
Заслуженный пилот России назвал наиболее опасный для авиаперелетов месяц
20:38
ЕС обвиняет Лукашенко в гибридной атаке
19:42
Зеленский отменил свободную экономическую зону с Крымом
19:41
В Кемерове возле местного дома культуры нашли труп
18:41
В Подмосковье вандал повредил пешеходный мост
18:35
"Все одно и то же": двойник МакSим ужаснулась мистическим совпадениям
18:08
Омаров после развода с Бородиной остался с носом: Подгребла под себя все
18:01
Расфуфыренному Киркорову в Сочи наставили рога
18:01
Приезжего приговорили к 13 годам за попытку сжечь женщин и ребенка в Подмосковье
17:59
"Решили обзавестись": жену Жигунова из "Моей прекрасной няни" запечатлели у колыбели
17:58
"Развела лохов по классике": украинский экономист Атаманюк о стратегии Меркель по СП-2
17:54
Очень много курила: раскрыта причина ухода Пугачевой
17:25
Лишившего детей наследства актера назвали самым высокооплачиваемым в Голливуде
17:17
Галкин врезал облившей его помоями Собчак
17:17
"Он известный режиссер": Басков проболтался о настоящем отце дочери Лободы
17:12
Бузову сравнили с трудоспособной собакой
17:07
"Я не вижу другого выхода": Зеленский снова заговорил о встрече с Путиным
16:45
Москвичей предупредили о резком похолодании
16:37
Трагичная судьба звезды советской эстрады: Майя Кристалинская так и не смогла стать матерью
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову сравнили с трудоспособной собакой
"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
Сбежала от молодого жениха? Азиза всполошила народ накануне свадьбы
Растоптанная за дряблую промежность Долина плюнула в россиян: Убогие люди!
"Я изначально не верил в эту историю": Данко вслед за Береттой высказался о вранье "воскресшей" МакSим
"Cо спины на живот, не вынимая": Волочкова о доводящем мужиков до оргазма шпагате-"вертолете"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
В Госдуме предложили повысить пенсии жителям села

В Госдуме предложили повысить пенсии жителям села

Депутаты намерены добиться доплаты к пенсии работающим пенсионерам-сельчанам.
прочитано 166 раз

В настоящее время, согласно действующему законодательству, жители сельской местности, много лет трудившиеся на благо сельского хозяйства, получают фиксированную надбавку к пенсии. Однако необходимым условием для получения такой повышенной выплаты является окончание трудовой деятельности с выходом на пенсию.

ПО ТЕМЕ

В России предложили эффективную замену пенсии

Льготы или деньги: что будет с социальными выплатами осенью

Парламентарии от фракции ЛДПР посчитали это условие абсурдным и решили выступить с инициативой о его отмене. Как сообщил Life, уже на этой неделе сенатор Сергей Леонов и его коллеги из Либерально-демократической партии вынесут на рассмотрение Госдумы предложение о введении фиксированной надбавки к пенсии для сельчан, продолжающих работать.

В телеграм-канале Ярослава Нилова размещена пояснительная записка к новому законопроекту, в которой сказано, что право на повышенную пенсию для ветеранов сельского хозяйства не должно зависеть от факта продолжения или завершения ими трудовой деятельности. Если данный законопроект будет принят, то соответствующие изменения могут вступить в силу уже в начале следующего года.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что один из аналитиков предложил россиянам достойную альтернативу пенсии работающим пенсионерам, а также тем, кто уже вышел на заслуженный отдых.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 августа 2021, 11:25 Источник: Телеграм, "Ярослав Нилов" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Возбужденная Долина публично вывалила дряхлые прелести: Просроченное мясо

Появилось откровенное видео
Шоу-бизнес

Тест на знание фактов из жизни певицы МакSим: от скитаний по вокзалам до всероссийской славы

Артистка недавно вышла из комы
Шоу-бизнес

Счастливая Седокова вывалила всю правду о мощном "писюндрике" молодого мужа

Певице есть чем похвастаться
Шоу-бизнес

Извращенец Панин сунул народу под нос свои упругие ягодицы: Долой трусы

Актер выступил против нудизма

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+