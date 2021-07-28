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Сериалы
Звезда "Папиных дочек" Ольга Волкова недовольна пенсией в 50 тысяч рублей

Звезда "Папиных дочек" Ольга Волкова недовольна пенсией в 50 тысяч рублей

Актриса Ольга Волкова помогает малоимущим родственникам и соседям.
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82-летняя актриса Ольга Волкова сообщила, что ее пенсия составляет 50 тысяч рублей. Звезда сериала "Папины дочки" и фильма "Небеса обетованные" считает выплату большой, однако говорит, что на эти деньги особо не разгуляешься. Актрисе этих средств не хватает.

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Волкова часто тратит больше, чем у нее есть. Пенсия актрисы уходит на оплату коммунальных счетов, покупку лекарств и услуг такси. Кроме того, Ольга Владимировна помогает материально нуждающимся соседям и родственникам.

Знаменитость добавила, что сумела сохранить отличное здоровье, все еще энергична и полна сил. Сейчас Волкова находится в поиске работы.

Актриса рассказала также, что после кончины мужа, театрального художника Владимира Ховралева, оказалась забыта коллегами. Волковой интересуются только близкие родственники.

Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что звезда сериала "Папины дочки" безвозмездно помогла уроженке Киргизии, которая попала в трудную ситуацию. Ольга Волкова поселила малознакомую девушку у себя, а позднее прописала в своей квартире.

Ольга Владимировна отметила, что и в личной, и в профессиональной жизни готова на безумные поступки. Актриса не боится примерять на себя нелепые и смешные амплуа. Большинством своих ролей Волкова гордится, однако в творческой биографии актрисы есть темное пятно, за которое ей стыдно. В период острой финансовой нужды Ольга Владимировна снялась в картине с откровенно плохим сценарием. Звезде досталась роль матерщинницы с огромной грудью. Позднее Волковой повстречались две интеллигентные поклонницы, которые раскритиковали эту ее работу, воззвали к совести и дали "по роже".

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2021, 17:59 Источник: Ютуб-канал " ЭМПАТИЯ МАНУЧИ" ✓ Надежный источник
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