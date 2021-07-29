В Росстате сообщили о снижении пенсий россиян

Реальный размер средней ежемесячной пенсии россиян в 2021 сокращается. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Специалисты проанализировали изменение размера выплат пожилым гражданам за последний год. В июне граждане получали, в среднем, – 15 822 рубля в месяц, что на 5,6% чем в этот же месяц годом ранее. В январе выплаты росли на 0,4% по сравнению с началом 2020 года, однако затем они начали постепенно снижаться: на 0,1% в феврале, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, а в июне – ещё на 0,8%, сообщает РИА ФАН.