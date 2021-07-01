Коронавирус в Москве Певица МакSим в коме: подробности Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Четверг
1 июля
Лента новостей
10:11
Появилась странная информация о Кабаевой после нового фото с детьми
10:04
Boeing повредил корпус при посадке в Якутстке
09:50
"Фрики побеждают!": Пригожин о похабной обнаженке и геях в шоу-бизнесе
09:41
"Одному лучше": экс-домработница вывалила интимные тайны Киркорова на всю страну
09:28
Раскрыты важные подробности новой пенсионной реформы
09:25
"Крысы и подонки": Цепкало предложил бизнесменам скинуться на арест Лукашенко
09:02
Отдышка, кашель, возможные осложнения: обнародован страшный диагноз пребывающей в коме МакSим
08:59
В Махачкале из-за взрыва в частном доме пострадали 3 человека
08:59
"Хотела сделать человека из Омарова": Широкова объяснила причины развода Бородиной
08:25
При столкновении иномарки и "Газели" под Ростовом погибли 5 человек
08:20
Народный артист Гуськов: При Украине Крым стал помойкой
06:10
Дряблая и бесформенная: оголившая интимное место Муцениеце вызвала оторопь
04:07
Новый ухажер или провинившийся муж? Бородина похвасталась дорогим подарком
02:02
"Мутант": Рудковская стала посмешищем из-за чрезмерной обработки фото
23:57
Поссорившийся с Решетовой из-за сына Тимати показал любимого ребенка: Самая достойная
22:47
"Я люблю поменьше": Волочкова сообщила о своих предпочтениях ниже пояса
22:05
Пугачева забыла о важном событии в жизни Киркорова
21:17
Недавно родившая Джанабаева заговорила о новой беременности
20:37
Рост цен в России установил шестилетний рекорд
20:29
Путин назвал причины высоких цен на отдых в России
20:21
Из свахи в политики: Сябитова хочет стать депутатом
20:02
Жесткая посадка самолета в Подмосковье: пострадали двое человек
19:51
"Странненько выглядит со стороны": беременность круто изменила "блаженную" Арзамасову
19:45
"Надо было подложить черную свинью": угодившего в гей-скандал Киркорова раскрыли
19:42
В Подмосковье люди устроили драку за очередь на вакцинацию
19:04
После разрыва с Тимати Решетова отказалась выходить замуж за бедных мужчин
19:01
"Вакханалия": Ширвиндт взвыл из-за вечных тусовок в столице
18:57
Россиянам разрешат посещать Турцию без теста на коронавирус при одном условии
18:53
Страшный диагноз сына лишил Бледанс покоя: Адские крики и слезы
18:52
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
18:47
После новости о причине расставания Киркоров плюнул в Пугачеву
18:35
"Нож в спину": после предательства Малахова Отиева перестала выходить на связь
18:32
Назван виновник тяжелого состояния певицы МакSим
17:56
Глава МИД Украины возразил Путину на слова о единстве российского и украинского народов
17:48
"Я же русский": Путин рассказал о любимых песнях на отдыхе
17:46
Подольская собрала детей и улетела из России
17:41
Невеста высказалась о внебрачном ребенке изменника Моргенштерна: Залетевшая в деревне
17:26
Заявление Путина об Украине оценили: В первый раз высказался так прямо и жестко
17:12
Алсу заподозрили в очередной беременности
16:49
Рубля от тебя не надо: сын отказался от денег Жасмин
16:39
Вторая Проклова: Арзамасова рассказала об интиме с Авербухом в 15 лет
16:22
"Зашивать все придется": рыдающая экс-избранница Гуфа показала кровоточащее лицо
16:06
"Это веревочка от тампакса": Волочкова в шпагате впервые крупно опозорилась
15:54
Земфира получила отказ в суде после заявления о взыскании денег с Гришковца
15:39
"Глаза грустные": появилось фото Муцениеце без макияжа
15:22
Петросян остался без штанов: Все!
15:08
Уязвленная Макеева накинулась на обидчиков: Мое имя стало нарицательным
14:52
"Очень похожи": обнародованы фото покойного брата Пугачевой
14:47
В России грядет пенсионная реформа
14:44
Путин ответил на вопрос о преемнике
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Михалкова публично освистали за нападки на актрису Бузову
Весь в мать: сын Королевой женился на стриптизерше
Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала
"Орет, что не бросал": муж Макеевой потребовал уменьшить размер алиментов на троих детей
Тихановская: Все действия режима Лукашенко показывают его бессилие
"Жалко ее": Тарасов заявил о воссоединении с Бузовой после нашумевшего развода
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Раскрыты важные подробности новой пенсионной реформы

Раскрыты важные подробности новой пенсионной реформы

Власти обсуждают, как увеличить пении в России. Изменения касаются накопительной части, которая уже восемь лет заморожена и давно нуждается в пересмотре.
прочитано 371 раз

В негосударственных пенсионных фондах (НПФ) полагают, что надо дать россиянам несколько стимулов. Прежде всего, это дополнительный налоговый вычет на взносы. Кроме того, еще одну страховку накоплений на пенсию, которая бы покрывала всю сумму.

ПО ТЕМЕ

В России грядет пенсионная реформа

В России грядет индексация пенсий

 Пенсия

Сюжеты Пенсия

Ранее кабинет министров едва ни принял новую реформу. Инициатива подразумевала несколько ключевых моментов. Согласно новой системе, у граждан есть выбор: откладывать средства на предстоящую пенсию или нет. Для этого достаточно заявления на работе.

Кроме того, отложить можно было бы любую сумму с официальной зарплаты. При этом взносы можно в любой момент прекратить. Если человек попал в трудную жизненную ситуацию, он имеет право забрать деньги и потратить на свое усмотрение.

Согласно нововведению, средства будут управляться Внешэкономбанком или частными НПФ. При этом появится Единый пенсионный оператор, у которого будет вся информация о пенсионных накоплениях граждан. И даже если фонд разорится, возврат денег гарантирован.

Вложенные средства не сгорят. Если пенсионер скончался, оставшуюся на счету сумму получат его наследники. Несмотря на разумную инициативу, ее отложили. Основная проблема новой системы заключалась в том, что ее планировали сделать абсолютно добровольной.

Новая реформа не коснется действующих пенсионеров. В систему накоплений, вероятно, смогут вступить лишь те, кому до пенсии осталось минимум пять лет. Не коснутся нововведения страховой части пенсии. По данным ПФР, сейчас средний размер страховой пенсии составляет 17,4 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 1 июля 2021, 09:28 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Рубля от тебя не надо: сын отказался от денег Жасмин

Певица о финансовых отношениях с наследником
Недвижимость

В партии "Новые люди" считают, что малоэтажное строительство станет новой "российской мечтой"

Свое мнение высказал Валентин Игнатьев

Шоу-бизнес

"Вакханалия": Ширвиндт взвыл из-за вечных тусовок в столице

Телеведущий возмущен поведением альфа-самцов
Шоу-бизнес

"Это веревочка от тампакса": Волочкова в шпагате впервые крупно опозорилась

Балерина забыла убрать деталь

Гороскоп

Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+