Раскрыты важные подробности новой пенсионной реформы

В негосударственных пенсионных фондах (НПФ) полагают, что надо дать россиянам несколько стимулов. Прежде всего, это дополнительный налоговый вычет на взносы. Кроме того, еще одну страховку накоплений на пенсию, которая бы покрывала всю сумму.
Ранее кабинет министров едва ни принял новую реформу. Инициатива подразумевала несколько ключевых моментов. Согласно новой системе, у граждан есть выбор: откладывать средства на предстоящую пенсию или нет. Для этого достаточно заявления на работе.
Кроме того, отложить можно было бы любую сумму с официальной зарплаты. При этом взносы можно в любой момент прекратить. Если человек попал в трудную жизненную ситуацию, он имеет право забрать деньги и потратить на свое усмотрение.
Согласно нововведению, средства будут управляться Внешэкономбанком или частными НПФ. При этом появится Единый пенсионный оператор, у которого будет вся информация о пенсионных накоплениях граждан. И даже если фонд разорится, возврат денег гарантирован.
Вложенные средства не сгорят. Если пенсионер скончался, оставшуюся на счету сумму получат его наследники. Несмотря на разумную инициативу, ее отложили. Основная проблема новой системы заключалась в том, что ее планировали сделать абсолютно добровольной.
Новая реформа не коснется действующих пенсионеров. В систему накоплений, вероятно, смогут вступить лишь те, кому до пенсии осталось минимум пять лет. Не коснутся нововведения страховой части пенсии. По данным ПФР, сейчас средний размер страховой пенсии составляет 17,4 тысячи рублей.
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