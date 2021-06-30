В России грядет пенсионная реформа

Нововведения разработал Центробанк вместе с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Реформа должна стимулировать наших соотечественников активнее участвовать в накоплении пенсии.

По плану, люди смогут самостоятельно управлять своими средствами. Данный подход в корне отличается от нынешней системы, где пенсионными накоплениями, перечисленными работодателями до 2014 года, распоряжается государство, либо выбранный россиянином НПФ.

В свою очередь фонды настаивают на том, чтобы правила для новой системы стандартизировались и устанавливались государством в лице Центробанка. Также народу предлагается предоставить льготы, призванные мотивировать их активнее участвовать в формировании будущей пенсии.

Возможно, в новой системе будет предусмотрена возможность самому пополнять счета без участия работодателей. Основной целью нового подхода является обеспечение россиян регулярной выплатой пенсий.

Как писали "Дни.ру", ранее профсоюзы призвали главу государства вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим гражданам. Также о необходимости роста пенсий высказывалась и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Недавно выяснилось, что два миллиона россиян до сих пор не получили выплаты по накопительной части пенсии. В общей сложности на счетах находятся миллиарды рублей.

