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Общество
Какие российские пенсионеры имеют право на новые льготы

Какие российские пенсионеры имеют право на новые льготы

Правительство выпустило новое постановление о льготах для ряда пенсионеров.
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Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил постановление об упрощении льгот для определенных категорий пенсионеров.

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Речь идет о северянах, которые планируют поездки на отдых. Деньги, потраченные на дорогу туда и обратно будут возвращать. Компенсации смогут получить те пенсионеры, которые проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Также льготы получат граждане, которые получают страховые пенсии и пенсии по инвалидности. Об этом говорится на сайте правительства России.

Процедура проходит так: пенсионер обращается за специальными именными талонами в Пенсионный фонд. Затем по этим талонам в железнодорожных кассах им выдают бесплатные проездные билеты.

Ранее чтобы получить талон, пенсионерам нужно было показать подтверждающий документ из санатория или дома отдыха, куда они собираются ехать. Теперь этого делать не нужно.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в России появится новая льгота для семей с детьми. Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому все семьи с детьми получат скидку при покупке билетов на поезда дальнего следования. Направление поездок при этом не имеет значения.

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Фото: Russian Government/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2021, 15:45 Источник: Правительство РФ ✓ Надежный источник
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