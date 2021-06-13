В Госдуме придумали как снизить цены в России на 20%

Отмена налога на добавленную стоимость (НДС) позволила бы снизить цены на товары в России на 20%.

С таким заявлением выступила депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Вера Ганзя. По её мнению, такой шаг повысит покупательскую способность российских граждан, а значит и товары возможно будут приобретать в большем количестве. А вслед за этим и "производство немножко воспрянет".

Депутат Госдумы подчеркнула, что негативно относится к НДС, считает его вредным, а также выступает за отмену этого налога. По её словам, операции с НДС довольно сложно администрировать. При этом она отметила, что налог является значительным источником дохода для российского бюджета.

Ранее стало известно, что уже осенью 2021 года может начаться пилотный проект по отмене НДС для объектов общепита. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, скорее всего, он продлится около года, в проекте примут участие 500 компаний, специально отобранных Федеральной налоговой службой. Кроме того, сейчас обсуждается возможность снижения ставки страховых взносов.

Аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева ранее перечислила условия, при которых рубль существенно укрепится. Она заявила, что для этого цены на нефть продолжат расти, Банк России не изменит курс на повышение ключевой ставки, а Федеральный резерв оставит прежней свою риторику в монетарной политике.