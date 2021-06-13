Бузова произвела фурор во МХАТе Скандал вокруг Премии МУЗ-ТВ Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Немецкий политик Хабек заявил о лишении Украины шанса вступить в Евросоюз
Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
партнеры
Воскресенье
13 июня
Лента новостей
15:53
В Госдуме придумали как снизить цены в России на 20%
15:32
"Приняла решение уйти от такого мужчины": Ирина Слуцкая шокирована жесткими требованиями
15:27
"На сцене появляется что-то потустороннее": Сменивший усопшего Виктюка режиссер поражен происходящим в театре
14:54
Почти лысого супруга Бабкиной срочно прооперировали
14:31
Певица Слава призналась в ответных изменах мужу: Абсолютно нормально
14:25
В Турции погибла популярная модель
14:23
"Собираюсь получить больше ран": Измотанная судами за детей Джоли вывернула душу
14:03
Ира Смелая ответила на роман Прусикина и Таюрской
13:56
За сутки более 14 тысяч россиян заразились коронавирусом
13:28
На соревнованиях под Москвой утонул спортсмен
13:21
"Предчувствие беды": Вскрылись обстоятельства внезапной смерти Папанова
13:14
Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика
13:04
В Москве ребенок попал под винт катера
12:30
В Москве еженедельно будут разыгрывать пять автомобилей для вакцинирующихся
12:18
Жена Петросяна хочет сбежать
12:07
Эксперт Дризе: Лукашенко верен старой тактике
11:44
Манукян отдыхает: Объявился новый кандидат на сердце Бузовой
11:30
"Нездоровая баба": взорвавшаяся жена футболиста Тарасова разразилась гневной отповедью
11:13
Лазарев променял Малиновского на сомнительную пассию
10:48
Перебинтованная голова и запекшаяся кровь: прооперированный избранник Бабкиной попал на видео
10:44
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
10:38
Билан припомнил Богомолову интимную просьбу
08:16
Уэст пошел на радикальные меры после развода с Кардашьян
06:29
Вспыли данные об изменениях в отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл
04:31
Запевшую в стиле Бузовой Решетову пнули за путь к успеху
02:26
Снова вместе: Звезды "Секса в большом городе" собрались в работе над продолжением сериала
00:19
Бывшая избранница Тимати удивила народ фигурой
22:08
Проскурякова и рядом не стояла: Николаев публично обратился к главной женщине жизни
20:23
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
18:42
Реакцию Путина на оскорбление Байдена оценили: Умен и тщательно подбирает слова
18:12
В оперштабе объяснили введенные в Москве ограничения против коронавируса
18:09
За волосы Ивлеевой назначили цену
18:07
Беременная Арзамасова подвергла нерожденного ребенка опасности
18:07
Домработница Макеевой трудилась в адских условиях
18:05
Политолог Акопов рассказал о стратегии Путина на переговорах с Байденом
17:53
Веселую вдову Зудину застукали за поцелуями с молодым артистом
17:53
Рудковская показала 8-месячного сына
17:45
Поргина поведала щекотливую историю о Смоктуновском
17:35
Забавы российского блогера-миллионника закончились уголовным делом
17:34
Назло всем: Бузова станет постоянной актрисой МХАТа
17:22
Российский флаг запустили в стратосферу
17:11
Бывший муж Бузовой вновь стал отцом: Моя птичка
17:04
Пострадавшая в аварии с Эдвардом Билом женщина рассказала о тяжелой реабилитации
16:51
Эксперт Ищенко о сути разговора Байдена с Зеленским: Не беспокойся, дурак
16:47
Елизавета II схватила меч на приеме для лидеров государств
16:44
Аргентинские политики обратились к россиянам в праздничный день
16:30
Почему жена тяжелобольной звезды сериала "Убойная сила" вынуждена считать каждую копейку
16:04
Эксперт Акопов раскрыл смысл разговора Байдена с Зеленским: Тактическая победа
15:56
Собянин продлил выходные для ослабления скорости распространения коронавируса
15:45
Боярский поставил на кон главную ценность
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назло всем: Бузова станет постоянной актрисой МХАТа
Оказавшаяся на грани Рынска рискует остаться на улице с годовалой дочерью: Плохо с сердцем
Венедиктов о тяжелых последствиях для Лукашенко из-за задержания Протасевича: Изгнан из гестапо за жестокость
Хитрая Ротару утерла нос: Пугачева с треском провалилась
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
Политолог Шрайбман назвал наиболее возможного преемника Лукашенко: Доказал свою преданность президенту
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика

В Госдуме придумали как снизить цены в России на 20%

Отмена налога на добавленную стоимость (НДС) позволила бы снизить цены на товары в России на 20%.
прочитано 175 раз

С таким заявлением выступила депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Вера Ганзя. По её мнению, такой шаг повысит покупательскую способность российских граждан, а значит и товары возможно будут приобретать в большем количестве. А вслед за этим и "производство немножко воспрянет".

ПО ТЕМЕ

Володин поддержал предложение рассмотреть на Совете Думы законопроект о запрете услуги суррогатного материнства для иностранцев

В России предложили повысить налог на недвижимость – подробности

Депутат Госдумы подчеркнула, что негативно относится к НДС, считает его вредным, а также выступает за отмену этого налога. По её словам, операции с НДС довольно сложно администрировать. При этом она отметила, что налог является значительным источником дохода для российского бюджета.

Ранее стало известно, что уже осенью 2021 года может начаться пилотный проект по отмене НДС для объектов общепита. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, скорее всего, он продлится около года, в проекте примут участие 500 компаний, специально отобранных Федеральной налоговой службой. Кроме того, сейчас обсуждается возможность снижения ставки страховых взносов.

Аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева ранее перечислила условия, при которых рубль существенно укрепится. Она заявила, что для этого цены на нефть продолжат расти, Банк России не изменит курс на повышение ключевой ставки, а Федеральный резерв оставит прежней свою риторику в монетарной политике.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

13 июня 2021, 15:53 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Онкобольной Розенбаум тает на глазах

Долина сообщила о его состоянии
Шоу-бизнес

Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика

Артистка и ее приятель хорошо отдохнули
Шоу-бизнес

Жена Петросяна хочет сбежать

От кого и куда – остается загадкой

Шоу-бизнес

Певица Слава призналась в ответных изменах мужу: Абсолютно нормально

Артистка откровенно о личном

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+