С россиян начали требовать липовые долги за услуги ЖКХ

Согласно официальным данным, 3,2 миллиона россиян не оплатили квитанции по тарифам ЖКХ. В минувшем году неплательщиков было 2,6 миллиона.
Специалисты считают, что тенденция связана с пандемией COVID-19 и нечестными управляющими компаниями (УК), которые вешают на граждан несуществующие долги. Воспользовавшись упавшей платежеспособностью россиян во время эпидемии, недобросовестные УК стали требовать долги 15-летней давности.
В погоне за наживой УК напоминали людям даже о тех долгах, по которым было вынесено судебное решение. Дело в том, что без присутствия должника суд уполномочен выписать соответствующий приказ.
Документ сразу уходит к приставам, которые снимают деньги с карты. Чтобы не получить таких сюрпризов, необходимо просматривать личную историю на сайте мирового суда.
Напомним, с июля в России предстоит произойдет плановое повышение тарифов ЖКХ. При этом запрещается повышать их выше предельных индексов. Они устанавливаются региональными властями.
Летом россиян ждут и поправки, касающиеся расширения субсидирования оплаты услуг ЖКХ.
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