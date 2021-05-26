В Госдуме прогнозируют рост цен на отопление и горячую воду

Депутат Государственной Думы России от ЛДПР, член думского комитета по ЖКХ Игорь Торощин предупредил о возможном повышении тарифов на некоторые коммунальные услуги. Торощин пояснил, что к этому может привести инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Парламентарий считает неправильным предложение представителей ФАС ввести эталонные тарифы на отопление, По его словам, тарифы на теплоснабжение слишком разнятся от региона к региону, поэтому одни ресурсоснабжающие организации получат больше денег, другие – меньше, что может привести к росту тарифов на отопление и горячую воду на местах, сообщает Ura.ru.
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