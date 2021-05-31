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Экономика
Летом россиянам установят новые тарифы ЖКХ

Летом россиянам установят новые тарифы ЖКХ

Жителей нашей страны ждет ряд изменений в сфере ЖКХ. Это касается тарифов на коммуналку, льгот и т.д.
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С июля предстоит произойдет плановое повышение тарифов ЖКХ. При этом запрещается повышать их выше предельных индексов. Они устанавливаются региональными властями.

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Есть изменения и расчетах по долгам за коммуналку. Согласно ему, поставщик услуг ЖКХ должен будет выплачивать штраф собственнику частного дома. Он составит 50% от превышения начисленной платы. Та же сумма касается жителей многоквартирных домов.

Летом россиян ждут и поправки, касающиеся расширения субсидирования оплаты услуг ЖКХ. Сейчас федеральный порог равен 22% от общего дохода семьи. Предел же для получения субсидии регионы устанавливают самостоятельно. Так, в Москве он составляет 10%.

Также летом число россиян, кому положены льготы, может повыситься. Вырастут и их суммы. Будут учитываться экономическое состояние и социальные особенности региона. Кроме того, в настоящее время уточняются положения о формировании цен на газ. С 1 июля собрания собственников жилья можно проводить заочно через региональные информационные системы.

В июне будет составлен график догазификации населенных пунктов. За подводку газа до границы земельных участков жители платить не должны. Нововведение позволит россиянам сэкономить сотни тысяч рублей. До 2023 года бесплатно провести газ должны ко всем домовладениям в газифицированных населенных пунктах.

Будет изменен и порядок установки счетчиков. Ответственность за их установку, обслуживание и ремонт возложат на поставщиков. Кроме того, на установку счетчиков предусмотрены региональные льготы. Получить их могут инвалиды, пенсионеры, малоимущие семьи и матери-одиночки.

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Фото: Игорь Иванко/АГН Москва
Автор: 31 мая 2021, 08:11 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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