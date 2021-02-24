В России могут подорожать тарифы ЖКХ

Минэнерго сообщило, что подобная мера повлечет за собой увеличение финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности. Ведь тогда вырастет себестоимость угля, а это будет дополнительным фактором для увеличения тарифов на отопление, а в некоторых регионах – на свет.
В свою очередь доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве России Станислав Шубин рассказал, что жители нашей страны защищены от взлета тарифов ЖКХ регулируемыми договорами и индексом платы за коммуналку. Но в Минэнерго пояснили, что изменение цен на уголь может повлиять на субсидирование тарифа для населения бюджетами регионов. Это повлечет за собой необходимость дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
В ведомстве пояснили, что сумма выплаченных субсидий, по предварительным данным, будет на 15% больше суммы, полученной бюджетом от введения сбора на утилизацию. Недавно в Федеральной антимонопольной службе предрекли рост тарифов ЖКХ.
По имеющейся информации, средний рост по России составит 4%. Вместе с тем отмечается, что для каждого региона государство утвердит свой повышения платы за тарифы ЖКХ. По оценкам специалистов, следующий рост предстоит с 1 июля.
Ранее стало известно, что в России могут расширить список граждан, получающих льготы на оплату ЖКУ. Соответствующее письмо общественники направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Если он одобрит эту идею, то количество льготников может увеличиться вдвое.
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