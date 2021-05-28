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Экономика
В Москве улучшили условия получения социальной выплаты для молодых семей

В Москве улучшили условия получения социальной выплаты для молодых семей

Дополнительные выплаты при рождении ребенка теперь гарантируются молодым семьям до 36 лет.
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Согласно новому постановлению Сергея Собянина, возраст семей, которые могут претендовать на социальные выплаты при рождении ребенка, увеличен с 30 до 36 лет. Речь идет только о тех семьях, где доход на человека в среднем меньше, чем прожиточный минимум.

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Возраст супругов или единственного родителя – важное условие для оформления выплаты: не моложе 30 (хотя бы один) и не старше 36 лет. По данным сайта Мэра Москвы, новые условия распространяются на семьи, в которых ребенок родился после 1 января текущего года.

На сегодняшний день размер выплат варьируется в пределах пяти, семи и десяти прожиточных минимумов, установленных в Москве. Выплата для первого ребенка составляет 90 тысяч, второго – 126 тысяч, третьего и последующих – 180 тысяч соответственно.

Отметим также, что размер социальной выплаты за 10 лет возрос почти в 2,5 раза. Ежегодно ее получают порядка 25 тысяч семей из Москвы, а с увеличением возраста их станет почти 33 тысячи.

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Фото Ю. Иванко. Mos.ru
Автор: 28 мая 2021, 12:40 Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник

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