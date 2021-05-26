Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

Новый закон вводит с 1 сентября текущего года оплату больничных по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно. Выплата составит 100% от заработка.
С 1 июля малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно назначаются ежемесячные пособия в размере половины регионального детского прожиточного минимума.
Еще одна поправка устанавливает с 1 июля 2021 года ежемесячные выплаты для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности и находящихся в тяжелом материальном положении.
Пособие составит 50% от прожиточного минимума. В среднем – 6,3 тысячи рублей.
Социальные поправки были предложены партией "Единая Россия". Президент Владимир Путин поддержал инициативы и огласил их в ходе послания Федеральному собранию.
Госдума приняла закон в окончательном чтении 19 мая, в тот же день его одобрил Совет Федерации. Документ вступает в силу со дня подписания главой государства.
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