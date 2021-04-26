60 рублей за доллар? Эксперты высказались об укреплении российской валюты

Экономисты делают осторожные заявления о стабилизации роста рубля.

В апреле россияне стали особенно внимательны к курсу рубля. После приказа министра обороны Сергея Шойгу завершить проверку войск, российская валюта показала рост. Позже рубль снова почувствовал себя увереннее – из-за повышения Центробанком ключевой ставки. Именно поэтому в последнее время говорят о стабилизации роста национальной валюты.

Однако делать такие заявления опрометчиво, считают многие эксперты. Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов напомнил, что курс рубля зависит от множества факторов. Например, до сих пор не ясно, что будет со стоимостью нефти. Если она подешевеет, значит, и рубль упадет.

Поведение российской валюты вряд ли изменится к майским праздникам, считает Колганов. Краткосрочные колебания могут привести рубль куда угодно, поэтому невозможно что-либо прогнозировать. Однако эксперт с уверенностью сказал лишь одно:

"Где-то в пределах полугода нам не стоит ожидать 60 рублей за доллар".

Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрею Марголину считает, что цена на нефть будет меняться "достаточно благоприятно" для России, а значит, рубль укрепится. Однако многое зависит от того, будет ли новая волна коронавируса, отметил эксперт.