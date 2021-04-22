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Экономика
По 100 рублей: эксперт Голубовский предсказал небывалое подорожание доллара

По 100 рублей: эксперт Голубовский предсказал небывалое подорожание доллара

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский связывает значительный рост курса доллара с несколькими глобальными причинами.
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Аналитик объяснил, что стоимость американской денежной единицы продолжит расти из-за особенностей российской экономики. Если в нашей стране инфляция из года в год больше, чем в США, то рост их валюты неминуем. Эксперт предполагает, что в ближайшие несколько лет курс доллара достигнет небывалых прежде ста рублей.

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При этом по мнению Голубовского, в последние годы решающее влияние на рост американской валюты оказывает даже не разница в инфляции между двумя государствами, а именно нестабильная экономическая и политическая ситуация в России. Финансовый аналитик не видит тенденций для изменения этой ситуации в ближайшее время, а значит, рубль продолжит падать, а доллар, соответственно расти.

В комментарии порталу NEWS.ru экономист объяснил, что девальвация рубля сегодня для нашего правительства чуть ли не единственный способ покрыть собственные расходы. Когда наша национальная валюта падает, государство получает возможность собрать больше налоговой выручки с предприятий-экспортеров.

При этом ранее отмечалось, что после уверенных слов Владимира Путина относительно международной политики России, сказанных в послании к Федеральному Собранию, курс доллара претерпел небольшие изменения – российская национальная валюта на международных торгах выросла на 60 копеек.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 апреля 2021, 20:46 Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник

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