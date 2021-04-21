Путин призвал ввести единую систему квот на выбросы в атмосферу

Россия должна реагировать на изменения климата, заботиться об экологии и трансформировать свою систему переработки отходов и регуляцию опасных выбросов. Эту важную тему поднял в ходе своего выступления Владимир Путин.
В частности он призвал распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу. Это касается тех уголков страны, где прослеживаются явные проблемы с экологией. Говоря об этом, Путин дал понять, что таким образом Россия реагирует на изменения климата.
По словам президента, страна обязана также нести повышенную ответственность за утилизацию мусора. Он предложил отправлять экологические платежи на восстановление окружающей среды.
Изменения климата нельзя игнорировать. В соответствии с этим нужно адаптировать многие сферы производства и услуг. Также необходимо развить отрасль по утилизации углеродных выбросов, сказал Путин.
Также в ходе послания Федеральному Собранию Путин рассказал о своем визите в больницу в Коммунарке, где лечатся люди с коронавирусом.
Напомним, 22-23 апреля этого года пройдет международный климатический саммит, в котором примет участие российский президент. Среди участников также будут представители 40 стран. Онлайн-встреча организована по инициативе лидера США Джо Байдена, пишет URA.RU.
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