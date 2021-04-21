Путин возмутился отсутствием реакции Запада на подготовку переворота в Белоруссии: Перешли все границы

Глава страны выступил 21 апреля с посланием Федеральному собранию. Президент затронул вопросы международной повестки, в частности, – задержание в Москве двух белорусских граждан, готовивших госпереворот в Минске и покушение на президента республики Александра Лукашенко.
Путин обратил внимание, что Европа и США никак не отреагировали на эту новость. "Такие вопиющие действия не нашли осуждения так называемого коллективного Запада", – подчеркнул политик. По его словам, международное сообщество делает вид, будто ничего серьезного не произошло.
Российский президент добавил, что можно по-разному относиться к его коллеге из Белоруссии. Однако игнорировать практику организации госпереворотов, планы убийств политических деятелей – это слишком, считает Путин. "Перешли все границы!", – возмутился он.
О готовившемся покушении на Лукашенко СМИ сообщили 17 апреля. Белорусский лидер сообщил, что злоумышленники хотели поймать его сыновей и "посадить в погреб" в Гомельской области. По его мнению, операцию готовили спецслужбы Соединенных Штатов.
В ФСБ России рассказали, что заговорщики работали по сценарию "цветных революции". В их планы входили захват теле– и радиоцентров Минска для трансляции обращения к народу, блокировка подразделений внутренних войск, а также отключение энергетических систем Белоруссии.
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