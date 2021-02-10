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Экономика
В Госдуме озвучили три способа повышения пенсий россиянам

В Госдуме озвучили три способа повышения пенсий россиянам

Сергей Миронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что в госбюджете предусмотрено недостаточно средств на социальные выплаты. Депутат Госдумы поразмышлял о том, как можно исправить ситуацию.
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Миронов отметил, что его партия регулярно составляет проект альтернативного бюджета, в котором указывает на иные источники доходов государства. По словам политика, в настоящее время федеральный бюджет подразумевает для социальных выплат Пенсионного фонда лишь три миллиарда рублей из необходимых восьми.

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Сергей Михайлович Миронов

Сергей Михайлович Миронов политик, председатель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме

В интервью Ura.ru он рассказал, что ещё два миллиарда могла бы принести отмена льгот для экспортёров сырья. Эти деньги можно было бы выделить непосредственно на пенсии. Кроме того, Сергей Миронов предложил повысить до 22% пенсионные взносы для лиц с доходом более 1,46 миллиона рублей в год. По мнению политика, к ним относятся крупные предприниматели, чиновники и высшее руководство государственных корпораций, которые зарабатывают десятки, если не сотни миллионов рублей, но платят гораздо меньшие взносы, чем другие россияне.

Третьим способом повышения пенсий лидер "Справедливой России" считает снижение непрофильных расходов Пенсионного Фонда России. Миронов обратил внимание, что организация тратит много денег на большие зарплаты руководству, на аренду дорогой недвижимости для отделений и на рекламу. Эти средства было бы целесообразнее направить непосредственно на выплаты пенсий россиянам, пишет Life.ru.

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Автор: 10 февраля 2021, 08:58 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Оставить оклад не более 100 тыс, пенсионеры же живут на 6-8 ???
Василий
Ответить
Ликвидировать весь пенсионный фонд, как и фомс! Бездельники,пожиратели денег, трутни и прокладки для их отмывания.
1

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