Сергей Михайлович Миронов политик, председатель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме

Сергей Миронов родился в городе Пушкине под Ленинградом. После окончания школы учился в Индустриальном техникуме и в Ленинградском горном институте имени Плеханова. Работал инженером-геофизиком в различных экспедициях. Некоторое время жил в Монголии, после возвращения в Россию в 1992 году окончил Санкт-Петербургский технический университет.

В 1994 году избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, был первым заместителем председателя, позже исполнял обязанности председателя. В 1997 году окончил с отличием Российскую академию государственной службы, годом позже, также с отличием, - юридический факультет СПбГУ.

С 2001 по 2011 годы был председателем Совета Федерации России. В 2003-м Миронов возглавил Российскую партию жизни, а в 2006-м создал и возглавил политическое объединение "Справедливая Россия".

С 2011 года Сергей Миронов - депутат Госдумы, руководитель фракции "Справедливая Россия". Миронов два раза баллотировался на пост президента России - в 2004 и в 2012 годах. Оба раза занимал последнее место.