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Экономика
На Украине бьют тревогу из-за критически низкого запаса угля

На Украине бьют тревогу из-за критически низкого запаса угля

Рекордно высокие цены на газ стали причиной высокого спроса на уголь.
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На официальном сайте министерства энергетики Украины сообщается о критически низком запасе угля. Так, в понедельник утром на складах ТЭС и ТЭЦ находилось 752,9 тысячи тонн. То есть за неделю запасы сократились на 5,9%.

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Стоит отметить, что по плану 18 октября на складах должно было остаться порядка 2,8 миллиона тонн угля. Значит, фактические запасы угля меньше запланированных почти в четыре раза. На сайте украинского минэнерго сообщается об остановке 22 блоков на девяти ТЭЦ и ТЭС.

Спрос на это топливо вырос из-за рекордно высоких цен на газ. Напомним, сейчас стоимость голубого топлива в Европе составляет 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Рост цен на газ был зафиксирован после того, как "Газпром" отказался бронировать допмощности для транзита через Украину на ноябрь.

Кстати, в прошлом году на Украине произошел кризис электроэнергетики. Страна и тогда не располагала достаточными запасами угля. Однако проблема была решена приобретением электричества в России и Белоруссии. Позже депутаты Верховной Рады временно запретили импорт электроэнергии из этих стран.

Сейчас же Незалежная официально готовится к закупить белорусскую электроэнергию. На этой неделе должен состояться официальный конкурс на доступ к сечению линий электропередач между Украиной и Белоруссией.

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Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 октября 2021, 19:00 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник

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